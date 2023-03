Les supporters marseillais en nombre à Reims, 2 absents importants pour Tudor et quid des joueurs prêtés… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce vendredi : il y aura beaucoup de supporters marseillais à Reims, Tudor va devoir bricoler sa défense et quid des joueurs prêtés…

1000 supporters marseillais en parcage, et d’autres dans le stade ?

Les supporters de l’OM seront présents en grand nombre pour le déplacement à Reims. La Provence rapporte que 1 000 supporters seront dans le parcage visiteur du stade Auguste Delaune.

Reims est une série de 12 matchs sans perdre en Ligue 1. Leur dernière défaite remonte au 21 décembre 1-2, contre Lens à domicile. L’OM devra se retrouver la victoire après le nul 2-2 contre Strasbourg le 12 mars. L’OM peut s’appuyer sur sa série de 6 victoires consécutives à l’extérieur en Ligue 1.

On va jouer une très grosse équipe de Marseille

« La série continue de très belle manière. On a été efficace. C’est rare et même exceptionnel qu’un club comme le nôtre enchaîne trois victoires en Ligue 1. Je suis très content de cela et incroyablement fier de tous les joueurs. On vient de me dire qu’on ne perd plus depuis l’équivalent de la moitié d’un championnat. Au-delà de Balogun, qui est redevenu un homme providentiel, c’est l’effort collectif que je veux souligner. Est-ce qu’on vise la coupe d’Europe ? Il y a toujours des envies. On est compétiteurs et ambitieux mais on est réalistes et lucides. On sait que devant nous, il y a des équipes de très grande qualité, comme Monaco. La semaine prochaine, on va jouer une très grosse équipe de Marseille, par exemple. » Will Still – Source : l’Union (13/03/2023)

Seul Malinovskyi va rester ?

Cinq joueurs sont prêtés à l’OM cette saison. Kaboré, Bailly, Tavares, Blanco et Malinovskyi sont concernés. RMC Sport et BFM affirment que la totalité de ces joueurs ne resteront pas à l’OM en 2023/2024.

L’OM a recruté Ruslan Malinovskyi en prêt, de l’Atalanta Bergame, avec option d’achat de 10 millions d’euros plus 3 de bonus. Une option qui devient obligatoire en cas de maintien de l’OM en Ligue 1. L’OM a actuellement 33 points d’avance sur Auxerre, premier relégable. Malinovskyi sera donc bien olympien la saison prochaine.

Malinovskyi va rester

Blanco va repartir à Vigo

Ruben Blanco est arrivé à l’été 2022, en prêt en provenance du Celta Vigo. Le joueur est la doublure de Pau Lopez et n’a joué, à date, que 5 matchs toutes compétitions confondues. Blanco est sous contrat avec Vigo jusqu’en 2027 et l’OM ne devrait pas insister pour le garder.

Issa Kaboré est arrivé au mercato d’été 2022, en prêt avec option d’achat de 20 millions d’euros, en provenance de Manchester City. Si sur ces derniers matchs Kaboré a de plus en plus de temps de jeu, en rentrant plus souvent dans la rotation, l’option d’achat est trop élevée pour l’OM. A moins d’un nouveau prêt la saison prochaine, Kaboré ne restera pas à l’OM.

Bailly, Kaboré et Tavares vers la sortie ?

Eric Bailly est arrivé à l’OM, en prêt avec option d’achat de 10 millions d’euros, en provenance de Manchester United, pour se relancer. Mais son aventure marseillaise un échec. L’option d’achat de Bailly deviendrait obligatoire si le joueur joue 50% des matchs de la saison. Ce qui n’est pas le cas. Mais selon l’Equipe l’option pourrait être obligatoire si l’OM se qualifie en Ligue des Champions. Si tel est le cas l’OM voudra absolument s’en débarrasser à cause de ses nombreuses blessures de son énorme salaire.

Prêté sans option d’achat, par Arsenal, à l’été 2022, l’avenir de Nuno Tavares à l’OM est flou. Le joueur apporte un plus à l’OM grâce à ses qualités offensives. Mais son attitude nonchalante défensivement agacent le club. Il reste deux ans de contrat à Tavares avec Arsenal. Il est possible qu’Arsenal souhaite le vendre. L’OM reste donc à l’affut sur ce dossier.

Balerdi et Kolasinac absents à Reims !

Ce vendredi, Igor Tudor a répondu aux questions des journalistes avant le déplacement de l’OM à Reims. Le coach olympien a fait le point sur l’état de son groupe, Balerdi est suspendu, Kolasinac blessé…

Igor Tudor doit faire sans Amine Harit, blessé au genou depuis fin 2022, mais pour ce déplacement à Reims, il va surtout devoir recomposer sa défense. En effet, il a confirmé l’absence de Kolasinac sorti sur blessure. De plus, Balerdi est suspendu pour ce déplacement et la reception du MHSC.

