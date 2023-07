Les supporters marseillais peuvent être fiers, l’OM est numéro un !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM est élu champion de France des Tribunes 2022/2023. Le club phocéen a terminé premier de ce classement, avec plus de 50 points d’avance sur le deuxième et plus de 100 points sur le troisième.

Les supporters de l’OM sont élus champions des Tribunes de Ligue 1, de la saison 2022/2023. Avec 702 points, l’Olympique de Marseille devance le Paris Saint-Germain (649 points) et le RC Lens (560 points).

Les critères qui rentraient en compte pour ce championnat des tribunes étaient :

L’ambiance dans le stade

La fidélité à domicile

La fidélité à l’extérieur

L’engagement sur les réseaux sociaux

Les animations du club et des supporters

Un bonus pour l’affluence

L’@OM_Officiel remporte l’édition 2022/2023 du championnat des Tribunes 🥇🌿https://t.co/kVcoabv7zV — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) July 4, 2023

L’OM remporte également le titre de plus beau tifo

Quelques jours avant d’avoir été élu champion des tribunes, l’OM avait remporté le trophée du Meilleur Tifo de Ligue 1. Les supporters olympiens ont été récompensés pour leur tifo, réalisé face à Brest, sur les 30 ans de la victoire en Ligue des Champions.