Les tableaux mercato OM de ce 1er janvier 2025 !

Le mercato hivernal 2025 est ouvert, voici le résumé en tableaux récapitulatifs des rumeurs et infos transferts de l’Olympique de Marseille lors de ce mercato hivernal 2025. Des pistes se concrétisent, notamment en défense…

Retrouvez sur FCMarseille, comme à chaque mercato, les tableaux regroupant toutes les infos, rumeurs, et officialisations dans le sens des départs comme dans celui des arrivées. Le nom de Kilian Sildillia est évoqué tout comme celui de Kiwior ou encore Badiashile. Les avenirs de Ruben Blanco, Meité et Murillo semblent plus clairs.

À LIRE AUSSI : OM: Longoria mise gros sur ce trio d’avenir !

ARRIVEES

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert

Infos – Rumeurs Nom Club Montant

Estimé Faisabilité Jakub Kiwior Arsenal Prêt Benoit Badiashile Chelsea Prêt Kilian Sildillia Fribourg 12M€ Danilo Juventus ? Andreas Pereira Fulham 20M€ (TM)

DÉPARTS

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert