Lever les derniers mystères de l’Ouest ! [Thierry B. Audibert]

On approche de la fin, les amis. Mais on va vibrer !

Il est kiffant ce match qui attend l’OM à Rennes. Un match qu’il est préférable de gagner pour assurer plus facilement derrière cette deuxième place de laquelle nous devons pas nous laisser sortir, elle est capitale… et elle est à nous.

Les nantais ont bien fatigué notre adversaire mercredi soir. Il apparaissait d’ailleurs plutôt émoussé dès le début de la rencontre et nous devons profiter de cette situation d’équipe un peu préservée en terme de récupération. Pour une fois.

Et puis, elle m’a gonflé, moi, cette équipe rennaise à gagner ses rencontres par 30 à 0, et gneugneugneu les commentaires des journalistes et consultants : rouleau compresseur, allant offensif, enthousiasme collectif, et patati et patata. Et nous à côté qui de longue faisons que souffrir à gagner des points UEFA pour un football français toujours aussi ingrat à notre égard. Déjà vous avez vu l’arbitrage qu’on nous a préparé ? Fatche de… !

Hè qué, démonte-moi ça l’OM, Tords-les, enfonce-les ! Mon vié maintenant, qu’on fasse un doigt d’honneur à tout ce petit monde en rejouant la LDC.

Elle fait peur à pas mal de supporters de l’OM l’équipe entrainée par l’ex-lyonnais, effet de l’âge sûrement, son nom ne me revient pas au moment de l’écrire. La honte… Génésio, bim, c’est revenu in extremis.

L’un d’entre eux, alors que je trouvais l’OM plutôt pas mal, nous voyait nous faire exploser par leur attaque de feu. Je n’ai pas pu le rassurer.

Car le sentiment m’habite plutôt que les bretons ne verront guère le cuir. La philosophie de Sampaoli consistant à confisquer le ballon pour maitriser le jeu, neutraliser l’adversaire tout en le faisant courir pour le planter dès qu’il fatigue, devrait se retrouver dans le scénario du match.

Suis-je trop optimiste ? Je ne crois pas. L’équipe malgré le résultat décevant du match retour contre Feyenoord a semble-t-il gagné en maturité. Elle joue de plus à l’extérieur, là où finalement elle s’exprime au mieux.

Mais sans doute que les supporters rennais se voient gagnants de leur côté. Restons sereins.

Harit et Milik pourraient revenir, Caleta-Car et Dieng aussi. Cela redevient intéressant et prometteur car l’hécatombe à Lorient nous avait laissés interrogateurs.

Voilà, je ne m’étendrai pas plus que ça. L’équipe sera en place. Sampaoli a de quoi s’appuyer sur ses hommes forts pour que l’OM se donne toutes les chances de lever les mystères de l’Ouest, qu’on voit enfin ce qu’a véritablement dans le ventre l’équipe bretonne. Moi j’ai pas peur. Et vous ?Réponse ce soir.

Vive le grand Roger Magnusson !

Thierry B Audibert