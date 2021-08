LEVEZ LE TORCHON !

Il est l’ooor messeignooors, la saison officielle commence aujourd’hui pour l’OM après une journée en ooor pour la France aux Jeux Olympiques.

Je n’ai rien préparé

Vous ne m’avez jamais vu me réjouir du succès des footeux à la dernière Coupe du Monde, mais quand les bleus gagnent des médailles d’ooor dans d’autre sport co, ma crête de vieux coq se met à vibrer.

Je dois toutefois vous avouer que je n’ai rien vu, invité que j’étais toute la journée à une fête sympathique dont je suis rentré fort tard. C’est quand, une fois arrivé dans ma cuisine, que je me suis enfilé mes premiers verres d’eau de la journée, oui j’ai bu pas mal de liquide de toute sorte mais pas d’eau claire, que je me suis aperçu que je n’avais pas pensé à écrire une chronique pour fêter la levée du torchon (c’est un terme de théâtre… pour ceux qui ne connaîtraient pas) sur la saison olympienne ce soir.

Ben oui, j’ai beau avoir parlé foot de temps en temps au cours de la journée, j’avoue n’avoir pas pensé à la moindre ligne pour la chronique que vous êtes en train de lire. D’habitude, j’écris toujours un peu mes billets dans ma tête avant de les rédiger. Aujourd’hui, que dalle fada.

En même temps, plus le temps passe, plus j’ai l’impression que ceux qui me lisent en savent de toute façon autant que moi sur tout ce que je pourrais leur dire, et qu’ils ont déjà formulé leurs propres analyses sur les faits. L’info va à une telle vitesse qu’elle nous atteint tous en même temps. On ne sait quasiment plus d’où viennent les infos aujourd’hui, en plus.

Je ne pourrais vous livrer que des banalités…

Oui, nous sommes impatients d’entrer dans la compétition. Nous voulons évaluer au plus vite le potentiel de nos joueurs face à des équipes en mode combat. D’autant plus que deux des clubs avec lesquels nous sommes censés être en concurrence pour les places d’honneur derrière le champion, se sont vautrés à domicile, n’obtenant qu’un match nul contre Nantes et Brest.

Comme j’ai eu l’occasion de le dire au Débat Foot Marseille du FC Marseille, l’émission qui ne cesse de monter dans les audiences et dans l’estime des aficionados de l’OM, ce n’est pas parce qu’il y a Sampaoli et des recrues en nombre important cette année que j’attends plus cette journée que les autres fois.

Évènement capital !

La première journée de l’OM dans son championnat, même en 2e division, a toujours constitué un événement capital que je ne veux louper pour rien au monde. Mais c’est vrai qu’on sent un petit parfum spécial aujourd’hui. Il y a comme un supplément d’espoirs, d’attente. On devine des possibilités avec notre argentin tatoué à la baguette pour un jeu offensif qui cherchera à faire feu de tout bois, et nous voudrions trop en voir la traduction sur le terrain de Montpellier.

Nous devrions retrouver l’équipe de départ contre Villareal, avec peut-être Kamara en lieu et place de Rongier s’il s’est suffisamment remis de son incident Covid. Une équipe sans avant-centre mais avec de belles options de percussion. Ùnder, Luis Henrique, Payet, Gerson, Guendouzi ou plus tard Konrad de la Fuente, capables d’allumer de belles mèches qui te renversent le match à elles toutes seules.

À ce soir !

Voilà, je vais rester léger. Vous êtes tellement habitués à regarder des pastilles vidéo que lire un long texte devient plus difficile. Je le sais puisque je fais pareil. J’éviterai donc de vous raconter ma journée, fort sympathique et détendue, au cours de laquelle la bière a coulé à flot et où j’ai perdu aux fléchettes contre un Mourad Aerts déchainé, au bord d’insulter des mères quand il sentait le vent de la défaite (lol).

On se donne donc rendez-vous ce soir pour le billet d’après-match que je chercherai à publier tout de suite après le coup d’envoi comme j’en ai pris l’habitude. Forcément, ce serait trop bon qu’on gagne avec la manière en frappant un grand coup qui impressionnerait nos adversaires.

C’est notre approche de supporters. Nous ne sommes tendus que vers la victoire. Pour autant, il conviendra d’être très observateurs, et réalistes… les matchs amicaux sont une indication sur le potentiel d’un groupe mais la réalité restera toujours la compétition, j’envisage un nul… mais en secret, je dis que c’est juste pour que le sort conjure mon prono. Et puis ce serait bien qu’on parle plus de l’OM que de l’arrivée de Messi-gnore dans le club du Qatar. On en a déjà marre de voir ce nom sur les torchons parisiens. Levez le torchon, mais levez aussi LES torchons. Ne lisez que le FC Marseille.

Je ne finirai pas ce billet sans apporter un gros soutien moral et affectif à René Malleville dont on nous a informés qu’il connaissait des soucis de santé. Que tout cela ne soit qu’une fausse alerte et qu’il reprenne vite sa place parmi nous avec sa Minute. René, on pense à toi.

Vive le grand Roger Magnusson !

Thierry B Audibert