LFP: Didier Quillot annonce que « Le championnat reprendra et s’achèvera » !

Suite aux mesures dévoilées par le président Macron pour tenter de ralentir la propagation du Coronavirus, une réunion était organisé ce matin à la Ligue pour décidé de la suite ou non des compétitions de Ligue 1 et Ligue 2 prévue à huis clos…

Alors que certains joueurs ont affiché leur inquiétude, la décision a été de suspendre les compétitions jusqu’à nouvel ordre. Les matches de la 29e journée prévus ce weekend sont donc annulés, dont le Montpellier – OM. Cela sera aussi le cas la semaine prochaine et donc pour le Classico OM – PSG.

Il faut voir l’évolution– Didier Quillot

Didier Quillot, directeur général de la LFP a déclaré en conférence de presse:

« Nous participerons à la réunion de l’UEFA le 17 mars, à l’issue de laquelle nous ferons un nouveau conseil d’administration pour rendre compte des décisions qui ont été prises par l’UEFA et nous déciderons de la suite des événements. C’est pour ça que, la question de jusqu’à nouvel ordre, est à comprendre jusqu’aux prochaines décisions, en particulier compte tenu des décisions de l’instance européenne. Pour cela il faut, premièrement, voir l’évolution des risques sanitaires, deuxièmement voir la libération éventuelle de dates que serait amené à faire l’UEFA, certains d’entre-vous l’ont fait en évoquant, avec un point d’interrogation sur l’Euro, c’est évident que c’est cela dont on parle quand il s’agit d’évoquer la libération des dates. S’adapter c’est prendre compte des risques sanitaires et tenir compte du calendrier après les décisions de l’UEFA. Nous, notre championnat est suspendu, il n’est pas arrêté et donc il reprendra et s’achèvera. » Didier Quillot – Source: Foot Mercato