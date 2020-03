LFP: Didier Quillot donne des précisions concernant le règlement !

Suite aux mesures dévoilées par le président Macron pour tenter de ralentir la propagation du Coronavirus, une réunion était organisé ce matin à la Ligue pour décidé de la suite ou non des compétitions de Ligue 1 et Ligue 2 prévue à huis clos…

Alors que certains joueurs ont affiché leur inquiétude, la décision a été de suspendre les compétitions jusqu’à nouvel ordre. Les matches de la 29e journée prévus ce weekend sont donc annulés, dont le Montpellier – OM.

Mais stopper le championnat, c’est possible ? Pour Didier Quillot il faudra trouver des solutions afin d’aller au terme de la compétition.

Donner match nul pour les matchs non-joués ?– Quillot

Il s’est exprimé en conférence de presse :

« Ça n’est pas prévu dans le règlement de la Ligue. Si on se rend compte qu’on est dans l’impossibilité d’amener la compétition à son terme, on convoquera le conseil d’administration de la LFP et nous considérerons ensemble diverses pistes : décaler d’une semaine la fin du championnat ? Jouer plusieurs fois par semaine ? Arrêter le classement à une certaine date ? Donner match nul pour les matchs non-joués, comme lors de la dernière Coupe du monde de rugby ? Cela étant, il nous reste jusqu’au 23 mai, il y a une liaison avec l’UEFA et le risque sanitaire est susceptible de diminuer d’ici-là. » Didier Quillot— Source: Le Parisien