Retrouvez-nous à partir de 17h30 ce lundi (en léger différé) du studio pour un nouvel opus de Débat Foot Marseille. On parlera LFP et les sanctions après Nice – OM, Monaco et mercato… Posez des questions en réponse à ce tweet car l’émission ne sera pas en direct donc pas de FAQ.

Pour nous suivre en direct, trois possibilités :