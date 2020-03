LFP: La Ligue prête à tout pour terminer le championnat !

Suite à la réunion tenue par l’UEFA cet après-midi, le conseil d’administration de la LFP s’est réuni ce mardi pour discuter de l’avenir de la Ligue 1…

C’est officiel, l’UEFA a décidé de reporter l’Euro 2020, qui devait initialement se tenir du 12 juin au 12 juillet 2020. Ce mardi, l’instance européenne du football a pris la décision de reporter la compétition à l’été 2021. L’épreuve aura lieu du 11 juin au 11 juillet 2021. La LFP, c’est aussi réunie afin de discuter de l’avenir du championnat de France, et elle est prête a tout pour aller au bout de la compétition.

On jouera dès qu’on pourra jouer– Quillot

Le directeur général de la LFP s’est exprimé en conférence de presse:

« Le report de l’Euro donne matière pour les calendriers. Ce qui doit permettre aux ligues européennes de l’UEFA de travailler ensemble pour atteindre l’objectif fixé par l’UEFA ce matin, qui est que chacun puisse terminer ses compétitions au 30 juin. Ceci étant, l’UEFA a fait une ouverture en disant qu’il faudrait regarder au cas par cas, championnat par championnat, que faire dans l’hypothèse où certains ne pourraient pas terminer à cette date. On a commencé à évaluer les pistes, donner des grands principes. Le plus grand principe étant de tout faire pour terminer le 30. Je tiens à vous rappeler que c’est la priorité des priorités. Ce sera le 30 ou au-delà. S’il faut aller au-delà, on ira et on s’adaptera avec les clubs, avec les joueurs. Les contrats se terminent au 30 mais là-dessus l’UNFP et la Fifpro travaillent et sont aussi parties prenantes de la solution. S’il faut jouer tous les trois jours on jouera tous les trois jours. L’UEFA a convenu qu’on pourra jouer quand on veut et plus les ligues le week-end et l’UEFA la semaine. L’objectif c’est d’arriver de jouer dès qu’on pourra jouer. Il y a de la bonne volonté, il y a une chose qu’on ne maîtrise pas, c’est le risque sanitaire. Mais dès que le risque sanitaire, et les autorités publiques permettront de revivre normalement, il faudra définir, avec le corps médical, quand on pourra reprendre » Didier Quillot — Source: Foot Mercato