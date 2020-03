LFP-OM: Un joueur de Ligue 1 ne veut pas reprendre la saison !

Alors que les présidents de Ligue 1 veulent aller au bout du championnat, Thomas Monconduit a exprimé son souhait de ne plus rejouer. Le joueur de Amiens espère une saison blanche…

La pandémie du Coronavirus qui frappe actuellement le monde entier. La LFP a indiqué que tout serait mis en oeuvre pour jouer les dernières journées de Ligue 1, quitte à jouer cet été. Une solution qui ne ravit pas le joueur amiénois, désireux de ne pas reprendre le championnat de France.

Les présidents veulent que le championnat se finisse dans un souci financier– Monconduit

Il s’est exprimé au Courrier Picard:

« Je restes tendu. Tu n’as pas envie de choper le virus et tu fais attention à tout. J’espère qu’il ne reprendra pas. Que ce soit une saison blanche mais de toute façon qu’importe la décision qui va être prise, il y aura toujours des mécontents. Les présidents veulent que le championnat se finisse dans un souci financier sans se soucier de la santé des joueurs. Comment pourra-t-on rejouer en juin ou en juillet avec ce qu’il se passe ? Tu n’as qu’une envie: être en vacances et oublier un peu cette saison. Nous, les joueurs, il ne faut pas se laisser faire car notre santé est aussi en jeu. Le sport passe après la santé des gens. On va attendre le discours de Macron et on verra. » Thomas Monconduit— Source : Courrier Picard