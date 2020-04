L’hommage de l’OM et d’un nombre incalculable de joueurs à Pape Diouf…

La triste nouvelle est tombée mardi soir, l’ancien président de l’OM, Pape Diouf est décédé après avoir contracté le Coronavirus. Cette satané pandémie emporte beaucoup de monde chaque jour, y compris ce grand homme. L’OM et un nombre incalculable d’ancoen joeuurs, de l’OM ou pas lui ont rendu hommage via le réseau social Twitter…

De Nasri, Beye, Niang, Mendy, Valbuena en passant par Mbappé, les joueurs ont salué la mémoire de Pape Diouf…

C’est avec une très grande tristesse que je viens d’apprendre que Pape nous as quitté. Mes pensées vont à sa famille, ses proches. Tu étais le meilleur d’entre nous et un modèle pour moi. Sache que Tu resteras à jamais dans mon cœur Pape. Je t’Aime ❤️ #papediouf #marseille 🇸🇳 pic.twitter.com/LPBZ1DMhy0

Tu as été mon président et c’est avec le cœur gros que je dois te dire au revoir tu es parti trop tôt jamais je ne t’oublierai allah y rahmou Pape Diouf

Beaucoup de tristesse en apprenant le décès de Pape Diouf… Un grand Président mais surtout un immense Homme, qui aura toujours dignement représenté l’OM et ses valeurs. Une grande perte pour le foot français et le continent africain. Reposez en paix 💙 pic.twitter.com/3lqI7VksOv

Tu etais notre tonton a tous,joueurs Sénégalais d’origine et un exemple de réussite également.. tu as toujours pris le temps de nous conseiller et d’aiguiller mon papa également dans ce qui allait être ma future carrière,d’une humilité incroyable..Respect Tonton et Repose en paix pic.twitter.com/x9cGcIEbRp

— Bacary Sagna (@Sagnaofficial) March 31, 2020