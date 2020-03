Ligue 1 : Après Aulas, Gérard Lopez fait une proposition pour rattraper l’arrêt du championnat !

Après la proposition de Jean-Michel Aulas qui en a fait réagir plus d’un… Gérard Lopez suggère que les clubs de Ligue 1 jouent tous les deux jours au mois de juin !

Pour éviter la propagation du Coronavirus, la Ligue a décidé d’annuler tous les matchs jusqu’à nouvel ordre alors qu’ils se jouaient à huis clos depuis une semaine.

le LOSC sera prêt à jouer tous les deux jours s’il le faut, sans problème — LOPEZ

Tous les présidents de clubs sont solliciter par les médias pour proposer de nouvelles suggestions afin de rattraper le retard pris par l’arrêt des matchs. Gérard Lopez, dirigeant du LOSC, souhaiterait que les clubs français jouent un match tous les deux jours !

A LIRE AUSSI : OM / Lyon : La réponse CINGLANTE d’Eyraud à « l’obscénité » de la proposition d’Aulas

« Et s’il nous reste un mois – on va prendre du 1er juin au 30 juin – eh bien, pour le LOSC, c’est sur le terrain que je veux gagner ma place et je suis prêt à jouer 10 journées en 30 jours, sans problème. Et je sais que j’aurai des cartons, des joueurs suspendus, des blessés mais tous les autres auront pareil et l’équité sportive sera garantie puisque tout le monde aura à domicile et à l’extérieur les mêmes matches. Mais aujourd’hui, ce n’est pas le moment de dire « le Championnat se termine aujourd’hui, on va en Coupe d’Europe ». Ce n’est pas comme ça que cela marche. Le moment venu, le LOSC sera prêt à jouer tous les deux jours s’il le faut, sans problème !

Gerard Lopez – Source : L’Equipe