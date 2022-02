Ligue 1 : Après Lyon-Nice, l’OM n’a plus le choix face à Metz !

Le PSG s’est imposé dans les dernières secondes face à Rennes lors du match de vendredi, le LOSC l’emporte face à Montpellier, Lyon se défait de Nice… L’Olympique de Marseille affrontera le FC Metz ce soir à 20h45. Pour le reste de la 24e journée, ce sera à suivre ce dimanche !

La 24e journée de Ligue 1 débutait ce vendredi soir par le match opposant le Paris Saint-Germain au Stade Rennais. Les Parisiens ont attendu les dernières secondes pour marquer grâce à Mbappé. Ce samedi, Montpellier recevait Lille : victoire des Dogues sur le score de 0-1. Lyon l’a emporté face à Nice ce samedi à 21h ! Trois points qui n’iront pas dans la poche des Aiglons et qui font des les affaires de l’OM, en déplacement à Metz ce dimanche soir.

« Le très haut niveau, c’est ça. Sans rien reprocher aux joueurs, il faut se montrer au niveau et Lyon l’a été ce soir. Pour sortir de ce pressing-là, il aurait fallu être très juste techniquement. On était acculé et on prenait des transitions » Christophe Galtier – Source : Conférence de presse (12/02/22)

C’est fini à Lyon. Le Gym s’incline sur le score de 2 à 0.#OGCNice #OLOGCN pic.twitter.com/BYc6kTw2J2 — OGC Nice (@ogcnice) February 12, 2022

L’OM a l’occasion de distancer Nice et Rennes

Pour cette rencontre de clôture de la 24e journée, il serait stupide de la part des Marseillais de laisser filer l’occasion de distancer deux concurrents directs qui ont chuté : Rennes et l’OGC Nice. La journée de dimanche continuera par Monaco – Lorient à 13h00, avant 4 matches à 15h00 avec Angers – Strasbourg, Brest – Troyes, Clermont – Saint-Étienne ou encore Nantes – Reims. À 17h05, Lens recevra les Girondins de Bordeaux.

Le programme TV de la 24e journée de Ligue 1