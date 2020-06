Concurrent OM – Aulas : « Mon coeur a envie de pleurer »

Le président lyonnais a lutté jusqu’au bout pour une reprise du championnat. Hier, le Conseil d’Etat a validé le classement final, de quoi attrister Jean-Michel Aulas…

Lyon reste septième et ne disputera pas de Coupe d’Europe la saison prochaine. En effet, le conseil d’état valide le classement mais décide de suspendre les relégations de Toulouse et Amiens, une énorme déception pour le président lyonnais.

La réaction de Jean-Michel Aulas :

Quand on parle foot, mon coeur vibre– Aulas

A lire aussi :Ligue 1: Aulas ne lâche pas l’affaire et réclame (encore) une reprise du championnat !

« Nous n’avons plus que cinq clubs français dans les cent premiers au classement UEFA. Si on compare avec les autres nations, vous aurez compris que nous sommes dans une situation où nous avons envie de pleurer, moi et tous les passionnés de football. Merci à tous les entraineurs qui ont participé depuis cinq ans a faire parti de ce classement. Je me rend compte qu’avec le PSG, qui a investi encore plus d’argent que nous, qu’on a fait plus de 60 % de ce classement pour la France. Est-ce juste ? Est-ce normal ? Qu’on nous empêche de jouer pour préparer ces compétitions alors que nous apportons autant de points à la France. Quand on parle de foot mon coeur vibre, quand on parle France mon coeur vibre aussi, et aujourd’hui il a envie de pleurer » Jean-Michel Aulas— Source: L’équipe