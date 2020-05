Ligue 1 – Aulas y croit encore : « Ce n’est peut-être pas trop tard… »

Le président de Lyon Jean-Michel Aulas n’accepte toujours pas la décision du gouvernement et de la LFP d’avoir mis un terme à la saison en cours suite à la pandémie du Coronavirus. Comme le révèle Le Parisien, il a envoyé un courrier a des élus parlementaires pour exposer de nouveau son mécontentement.

Jean Michel Aulas ne lâche toujours pas l’affaire. Dans un courrier dévoilé par le journal Le Parisien, adressé à des élus parlementaires, il tacle la décision du gouvernement et conteste la fin de la saison 2019-2020 de Ligue 1, « trop hâtivement définie »

A LIRE AUSSI : Mercato OM: Benedetto s’exprime sur l’arrivée d’un nouveau buteur !

on est actuellement dans une mauvaise direction mais ce n’est peut-être pas trop tard — Aulas

« Madame la ministre des Sports a expliqué que sa prise de position était basée sur la proposition qui lui avait été transmise : une saison qui devait se finir au 3 août, à cause des dates imposées par l’UEFA. Or, je peux vous confirmer qu’il n’y a jamais eu de date du 3 août imposée par l’UEFA. (…) « Je pense qu’on est actuellement dans une mauvaise direction mais ce n’est peut-être pas trop tard pour essayer d’imaginer, au regard de ce qui se passe partout en Europe, quelque chose qui soit cohérent tant sur le plan politique que sanitaire et sportif »,(…) « Dans tous les cas, en partant du principe formulé par le gouvernement (pas de match avant début août), nous aurions pu retravailler d’autres scénarios de reprise. (…) « Si ce texte est adopté, dès lors qu’une ordonnance interviendrait, il conviendra de se prononcer sur sa conformité à la Constitution et à la Convention européenne des droits de l’homme », Jean-Michel Aulas – Source Le Parisien