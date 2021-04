Ligue 1 : Comment l’OM a semé la discorde dans le vestiaire des Girondins de Bordeaux !

Pour les Girondins de Bordeaux, la réception de l’OM, c’est le match de l’année ! L’attitude de certains joueurs a beaucoup déçu en interne…

Au début de l’année 2021, l’Olympique de Marseille s’est déplacé à Bordeaux pour y affronter les Girondins. Réduits à 9 contre 11, les Marseillais ont tout de même réussi à tirer un point de ce match compliqué.

DES TENSIONS ENTRE BEN ARFA ET KOSCIELNY

Quelques jours plus tard en conférence de presse, Laurent Koscielny avait pointé du doigt les agissements de certains de ses coéquipiers, visant clairement Hatem Ben Arfa qui a fait preuve d’individualisme durant ce match.

« L’ambiance? Elle est moyenne, voire très moyenne, il faut être réaliste. C’est comme dans la vie, si tu ne travailles pas, si tu ne te donnes pas les moyens de progresser et d’avoir des objectifs, tu n’auras rien. Et à un moment on t’oubliera. Là-dessus, j’ai du mal avec certains joueurs. On m’a inculqué des valeurs qui, je pense, sont très importantes dans la vie et même dans le foot. Certains n’ont pas eu la même éducation. » Laurent Koscielny – Source : Conférence de presse

A LIRE : Mercato OM : Rolland Courbis dézingue Milik. « Ça me gonfle ! »

Koscielny aurait également jeté un ballon à Ben Arfa à son retour au vestiaire. Un geste qualifié d’irrespectueux par l’entourage de l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille. Le journal L’Equipe a évoqué cet épisode et surtout le traitement de faveur qu’a eu Ben Arfa de la part de son coach Jean-Louis Gasset.

il ne s’attendait pas à ce qu’il ch… à ce point-là sur les mecs

Certains joueurs n’auraient pas compris pourquoi le milieu offensif était aussi privilégié par l’entraîneur français dès son arrivée. Il semblerait cependant que Gasset ait compris son erreur et commence à « punir » Ben Arfa en le mettant sur le banc comme face à Metz. Un proche du coach bordelais confie au journal L’Equipe son ressenti.

« Il a été déçu de lui, dit aujourd’hui un proche du technicien. Il s’attendait à autre chose, à ce qu’il se comporte comme un leader. Il sait que le boulot défensif, ce n’est pas son dada mais il ne s’attendait pas à ce qu’il ch… à ce point-là sur les mecs. » Un proche de Jean-Louis Gasset – Source : L’Equipe (12/04/21)