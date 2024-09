Ligue 1 : Comment regarder le match OL OM en streaming ou à la TV (à prix réduit…)

Après sa belle victoire face à Nice la semaine dernière, l’Olympique de Marseille se déplace ce dimanche à Lyon pour le choc de la 5e journée de Ligue 1. Comment regarder le match en direct en streaming ou à la télévision ? On vous explique tout…

Pour cette cinquième journée de Ligue 1, l’OM se déplace à Lyon pour un gros test à l’extérieur. Si l’OL n’a pas réussi son début de saison, l’équipe lyonnais sembler progresser au fil des semaines.

Du côté de l’OM, Roberto De Zerbi devrait pouvoir compter sur les retours de Léo Balerdi et Elye Wahi. Le défenseur argentin devrait retrouver sa place dans la charnière centrale avec Brassier en défense centrale, devant Rulli qui s’est bien installé. Au milieu, le capitaine Hojbjerg devrait encore être associé à Kondogbia, Rabiot étant encore trop court pour intégrer le groupe. Devant, Harit devrait logiquement conserver sa place comme meneur de jeu, Luis Henrique et Greenwood sur les côtés et Wahi en pointe…

Comment regarder Lyon OM à la TV ?

Pour les amoureux de football qui ne veulent pas rater ce choc entre l’OM et Lyon ce dimanche à 20h45, il existe une nouvelle solution pour le regarder les matchs de Ligue 1 cette saison.

En effet, la Ligue 1 est désormais retransmise en direct sur la plateforme DAZN.

