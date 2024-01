Ligue 1 : Comment regarder le match OM Monaco en direct ?

Après l’élimination en Coupe de France, l’Olympique de Marseille retrouve la Ligue 1 ce samedi soir. Les hommes Gennaro Gattuso affrontent l’AS Monaco au Stade Vélodrome. Il existe un nouveau moyen de suivre ce match en direct. On vous explique comment…

L’année 2024 n’a pas vraiment bien débuté pour l’Olympique de Marseille. Les olympiens se sont fait éliminé par Rennes de la Coupe de France dimanche dernier. En championnat ils n’ont pas pu faire mieux qu’un match nul contre Strasbourg à domicile. Les hommes de Gennaro Gattuso vont maintenant devoir faire un meilleur résultat face à Monaco ce samedi au stade Vélodrome pour ne pas se laiser distencer dans la course au podium. Un objectif toujours accessible après une première partie de saison ratée. Il ne faut toutefois plus laisser de point en route. Face à Monaco, un concurrent direct, la défaite est interdite. L’entraîneur italien de l’OM va une nouvelle fois composer avec de nombreux absents. En effet, les internationaux Ounahi, Harit, Sarr, Ndiaye, Gueye, Simon et Mbemba participent à la CAN. Le jeune Mughe est toujours bloqué car il n’a pas répondu à sa sélection. Le jeune Nadir s’est blessé face à Rennes et sera indisponible pendant de longs mois. Rongier est toujours convalescent. Samuel Gigot sera quant à lui suspendu pour cette rencontre au sommet. Marseille aborde ainsi ce choc de Ligue 1 avec une équipe profondément remaniée. A lire aussi : OM : Les révélations de Sampaoli ! Une offre exceptionnelle pour regarder OM – Monaco ? Pour les amoureux de football qui ne veulent pas rater cette grande affiche de Ligue 1, il existe une nouvelle solution pour le regarder. En effet, il y a quelques mois, Canal+ a pris la décision de collaborer avec un nouveau partenaire pour enrichir son offre sportive : DAZN. Désormais, ce service de streaming que l’on surnomme le « Netflix du sport » est inclus dans plusieurs formules, notamment le pack Sport+, Canal+ Sport, Friends & Family, Intégrale, et Integrale+ au tarif de 9,99€ au lieu de 14,99€ mensuel*

