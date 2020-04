Ligue 1 – Coronavirus : « Il y a des priorités. La santé des joueurs, en l’occurrence… »

Alors qu’un joueur du MHSC a été touché par le Coronavirus, Jérôme Dumois, directeur de cabinet de la présidence de l’UNFP s’est exprimé dans les colonnes de L’Equipe. Selon lui, une reprise pourrait mettre en péril la santé des joueurs.

La nouvelle a fait le tour de la France : Junior Samba, joueur du MHSC a été testé positif au coronavirus et est sous assistance respiratoire.

Ça peut toucher les athlètes et les mettre dans un état grave — DUMOIS

Pour Jérôme Dumois, directeur du cabinet de la présidence de l’UNFP, cette nouvelle pourrait ouvrir les yeux à certains qui pensent que les athlètes ne peuvent pas tomber malade.

« Ça fait prendre conscience d’une chose : tous ceux qui pensent que ce virus ne touche que les gens fragiles vont surement faire évoluer leur opinion. Ça peut toucher tout le monde, y compris les athlètes de haut niveau, et les mettre dans un état grave. La nouvelle nous a énormément attristés. Nous apportons tout notre soutien à sa famille et à tout le MHSC. Du reste, on essaie de nous faire passer pour un syndicat qui n’a pas compris les enjeux financiers qu’il y a derrière. On a très, très bien compris. Mais il y a des priorités. La santé des joueurs, en l’occurrence. C’est l’intérêt de tous d’avoir des joueurs bien préparés, productifs, capables de produire un football de qualité »

Jérôme Dumois – Source : L’Equipe