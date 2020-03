Ligue 1 – Coronavirus : La nouvelle proposition de Christian Gourcuff !

Dans un entretien accordé à l’AFP, Christian Gourcuff a fait une proposition pour la reprise de la Ligue 1. Il souhaiterait commencer la saison prochaine en février.

Christian Gourcuff passe le confinement dans sa propriété dans le Morbihan. Le coach du FC Nantes qui alterne entre travail et jardinage a livré une interview à l’AFP en ce temps de « guerre sanitaire ».

En hiver, on joue dans des conditions épouvantables — GOURCUFF

Il veut que la Ligue voit cette crise du coronavirus comme « une leçon » et que ce serait le bon moment pour « revoir ses calendriers ». Il propose donc de « commencer au mois de février » la saison prochaine.

« Je pense que le foot est un sport d’été. En hiver, on joue dans des conditions épouvantables, y compris pour les spectateurs. C’est une tradition qu’on a conservée pendant longtemps alors que les conditions sont idéales en été, surtout maintenant qu’on joue en nocturne. Et si l’idée de la longue trêve estivale était au départ d’éviter les stades vides pendant les vacances, l’argument ne tient plus depuis que la plupart des championnats reprennent en plein mois d’août et que les congés ont de plus en plus tendance à s’échelonner sur toute l’année »

Christian Gourcuff – Source : AFP