Ligue 1/Coronavirus : Riolo outré par l’audace d’Aulas…

Alors que la Ligue 1 est suspendue en raison de l’épidémie de coronavirus sévissant sur la France, Jean-Michel Aulas a proposé d’annuler le championnat et de se baser l’an prochain sur les résultats de la saison dernière. Une proposition qui a étonné Daniel Riolo…

parler de ça quand on ne sait même pas ce que va donner la situation sanitaire du pays…

« Mardi, il va y avoir une grosse discussion et il y a une volonté de tous d’aller dans le même sens. Condition 1, que l’Euro soit reporté à l’année prochaine pour libérer le calendrier et 2, que l’épidémie ne s’aggrave pas. Si l’épidémie s’aggrave, c’est là qu’on rentre dans le débat. Et c’est là où Jean-Michel Aulas visiblement anticipe quelque chose que je trouve déjà dingue ! Parce que parler de ça quand on ne sait même pas ce que va donner la situation sanitaire du pays… Honnêtement quand j’en ai parlé aujourd’hui pour préparer tout ça, on m’a dit : « de toute façon, rien ne va sortir il faut encore quelques jours personne n’osera se prononcer, c’est trop tôt par rapport à la situation sanitaire du pays… » Et bien, il y en a un qui a osé, c’est lui ! C’est extraordinaire que ce soit allé si vite, c’était pas prévu ! »

Daniel Riolo – Source : RMC Sport

