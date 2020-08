Ligue 1/Covid : Le coup de gueule de Riolo contre les clubs français !

Alors que les cas positifs au Covid-19 se multiplient dans les clubs de Ligue 1, Daniel Riolo s’interroge sur le professionnalisme de certains clubs et joueurs du championnat…

Plusieurs clubs de L1 (Nantes, Montpellier, Strasbourg…) ont connu des cas positifs au Covid-19. C’est d’ailleurs ce qui a poussé l’OM à annuler le match de préparation face à Montpellier prévu mercredi 5 août.

Et pour Daniel Riolo, cette multiplication des cas est anormal ! Le consultant RMC trouve illogique le fait que les clubs de Ligue 1 soient plus impactés par le Covid-19 que les clubs étrangers qui ont, eux, repris leur championnat

« C’est le monde à l’envers, à ne plus rien comprendre »

« Il y a des cas de Covid 19, dans nos clubs… Franchement, c’est assez incroyable et malheureux. Par ce qu’on nous disait qu’il faut pas reprendre parce que tu peux choper des cas, et c’est légitime de penser ça et de l’envisager malheureusement. Mais on a pas repris, et on a plein de cas ! Et ceux qui ont repris en ont pas autant dans les clubs. C’est le monde à l’envers, c’est à ne plus rien comprendre. C’est quand même hallucinant ce qui se passe (…) Il en va de la responsabilité de chacun. Parce que si autant de joueurs sont touchés, c’est bien que quelque part il y a faute. Ça tombe pas du ciel, c’est pas le destin qui va de travers. Même à ce niveau-là, la professionnalisation de notre foot n’est pas bonne. »

Daniel Riolo. Source – After Foot – 04/08