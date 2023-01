Ligue 1 : Défaite du LOSC, à 9 points de l’OM !

L’OM n’a pas réussi à battre Monaco hier soir, mais peut compter sur ses concurrents pour ne pas prendre trop de points. Après la défaite inaugural de Rennes et le match nul de Lens, Lille s’est incliné face à Nice ce dimanche…

Le multiplex est en cours en attendant, Ajaccio vs Lyon et ce soir Psg vs Reims.

Le programme et résultats de la J20 de Ligue 1

Vendredi 27 janvier 2023 à 21h00

FC Lorient 2-1 Stade Rennais FC

Samedi 28 janvier 2023 à 17h00

ESTAC Troyes 1-1 RC Lens

Samedi 28 janvier 2023 à 21h00

Olympique de Marseille 1-1 AS Monaco

Dimanche 29 janvier 2023 à 13h00

OGC Nice 1-0 LOSC Lille

Dimanche 29 janvier 2023 à 15h00

AJ Auxerre – Montpellier Hérault SC

Stade Brestois 29 – Angers SCO

Clermont Foot 63 – FC Nantes

RC Strasbourg Alsace – Toulouse FC

Dimanche 29 janvier 2023 à 17h05

AC Ajaccio – Olympique Lyonnais

Dimanche 29 janvier 2023 à 20h45

Paris Saint-Germain – Stade de Reims