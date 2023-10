OM : Des enjeux colossaux cette semaine !

La semaine sera agitée au siège de la LFP. Les dirigeants de la Ligue Professionnelle de Football jouent gros, très gros même… L’OM, le PSG, Lyon, Lens et l’ensemble des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 retiennent leur souffle. C’est en effet aujourd’hui, entre 8 heures et 10 heures précises. que les candidats doivent soumettre leurs offres concernant les futurs droits TV de la Ligue 1.

Pour rappel, deux lots de matches en direct sont en jeu: le premier avec le meilleur de la Ligue 1. Le second, « volumineux » avec 7 rencontres.

Selon les informations de RMC Sport, huit sociétés se sont manifestées, exprimant leur vif intérêt. La présence de DAZN est attendue, tout comme celle de BeIN Sport. Amazon sera également présent. Le grand absent sera Canal+ qui a récemment fait entendre sa voix en exprimant son mécontentement pour ne pas être traité comme un partenaire à part entière.

Ce lancement d’appel d’offres se clôturera mardi, moment où les enchères financières prendront fin. L’objectif de la LFP est clair : récolter la somme colossale de 825 millions d’euros par an pour ses précieux droits. Toutefois, en cas d’échec, si les prix de réserve ne sont pas atteints, des négociations en coulisses de gré à gré seront inévitablement à l’ordre du jour. Le suspense demeure, l’enjeu est colossal, et le monde du football français retient son souffle.

