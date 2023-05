Ligue 1 : Deux joueurs de l’OM dans le onze de la saison !

Ce dimanche la cérémonie des trophées UNFP 2023, organisée au Pavillon Gabriel, dans le 8e arrondissement de Paris, a livré ses résultats. Deux joeurs de l’OM se retrouvent dans le onze type de la saison.

En effet, Valentin Rongier et Chancel Mbemba ont été choisi dans l’équipe type de la saison.

L’équipe type de la saison : Samba – Hakimi, Mbemba, Danso, Nuno Mendes – Khéphren Thuram, Rongier, Seko Fofana – Messi, Openda, Mbappé.

Très honoré de figurer dans l’équipe type de la saison. Merci à tous ceux qui on voté pour moi, mes coéquipiers car le football est avant tout un sport d’équipe et merci à tous les fans de l’OM et de la RDC, mon pays, pour votre soutien 🇨🇩 pic.twitter.com/ZrXWMjGPVy

