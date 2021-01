Ligue 1 : Deux joueurs de l’OM (dont une surprise) dans le onze type ! 

L’OM s’est imposé 3-1 face à Montpellier mercredi soir à l’occasion de la 18e journée de Ligue 1. Deux joueurs du onze marseillais sont dans l’équipe type de cette soirée…

Les marseillais ont réussi à battre une bonne équipe de Montpellier non sans difficultés mercredi soir. Le journal l’Equipe a publié son onze type après cette journée de Ligue 1, deux joueurs de l’OM ont été choisis. Le premier, Boubacar Kamara a été omniprésent dans cette rencontre et se retrouve logiquement dans ce onze. Le second, n’est ni Gueye ni Thauvin, mais Hiroki Sakai qui a retrouvé un niveau intéressant dans cette rencontre où il a bien défendu tout en proposant des solutions à Thauvin dans son couloir. Les deux marseillais sont accompagnés par Navas (PSG), Djiku (Strasbourg), Thomas (Angers), Kolodziejczak (ASSE), Paqueta (Lyon), Faivre (Brest), Fulgini (Angers) – Depay (Lyon) et Volland (Monaco).

L’équipe type de la 18e journée de Ligue 1 Grâce à sa victoire face à Lille (2-1) ce mercredi, le SCO d’Angers place deux de ses joueurs, dont Romain Thomas auteur d’un doublé, dans notre équipe type. L’OL et l’OM comptent aussi deux représentants https://t.co/0gDVD80jXo pic.twitter.com/sFxQlaH5Rh — L’ÉQUIPE (@lequipe) January 7, 2021

La note d’Hiroki Sakai : 5/10