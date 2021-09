Ligue 1 : Deux joueurs de l’OM et Sampaoli dans le onze du week-end

Victorieux 0-2 au Stade Louis-II face à Monaco, l’Olympique de Marseille de Jorge Sampaoli a de nouveau réalisé une prestation de haute volée. Une performance collective mis en valeur par quelques individualités dont Luan Peres, Cheikh Bamba Dieng et Jorge Sampaoli mis à l’honneur dans le onze du week-end de l’Équipe.

Nouveau succès pour l’Olympique de Marseille. Après s’être imposé 3-1 face à l’AS Saint-Étienne il y a deux semaines, les Olympiens ont enregistré une nouvelle victoire face à Monaco (0-2) samedi dernier. Titularisé pour la première fois en championnat par Jorge Sampaoli, Cheikh Bamba Dieng a signé ses deux premiers buts sous la tunique phocéenne en Ligue 1. L’Olympique de Marseille a maîtrisé la rencontre et n’a pas permis à Monaco de développer son jeu. Luan Peres, Cheikh Bamba Dieng et Jorge Sampaoli ont été mis à l’honneur dans le onze du week-end de l’Équipe.

Jorge Sampaoli élu meilleur coach de la semaine !

Comme après chaque journée de Ligue 1, le journal l’Equipe publie ce matin son onze type de ce week-end. Deux joueurs olympiens y figurent : Luan Peres et Cheikh Bamba Dieng. Auteur d’un doublé, l’attaquant sénégalais a signé une performance qui a changé la rencontre. Solide derrière aux côtés de William Saliba et de Léonardo Balerdi, Luan Peres a notamment adressé une passe décisive sur le premier but inscrit à Cheikh Bamba Dieng. Des performances qui ont permis à l’OM de Jorge Sampaoli de l’emporter. Pour l’occasion, le technicien argentin a même été mis à l’honneur par le quotidien sportif en tant qu’entraîneur de la semaine.

À l’image de Mattéo Guendouzi, Valentin Rongier ou Amine Harit, d’autres joueurs olympiens auraient pu prétendre à une place dans cette équipe type de la semaine. Les milieux de terrain olympiens ont apporté totale satisfaction à Jorge Sampaoli ainsi qu’aux supporters olympiens lors de cette rencontre.

Pour accompagner Luan Peres, Cheikh Bamba Dieng et Jorge Sampaoli dans cette équipe, on retrouve quatre Parisiens (Marquinhos, Hakimi, Herrera, Danilo Pereira), un Niçois (Benitez), deux Montpelliérains (Mavididi, Savanier), et deux Lorientais (Moffi, Le Goff).

Luan Peres et Cheikh Bamba Dieng dans le onze type du week-end !

L’équipe type de la 5e journée de Ligue 1 : Lorient et l’ordinaire https://t.co/8Nx0Eg7Vrk pic.twitter.com/tDSX1d0Nyd — L’ÉQUIPE (@lequipe) September 13, 2021

Les résultats complets de la 5ème journée de Ligue 1

Vendredi 10 septembre

21h : FC Lorient – LOSC : 2-1

Samedi 11 septembre

17h : Paris Saint-Germain – Clermont : 4-0

21h : AS Monaco – Olympique de Marseille : 0-2

Dimanche 12 septembre

13h : Montpellier Hérault SC – AS Saint-Étienne : 2-0

15h : Stade Rennais – Stade de Reims : 0-2

15h : FC Metz – ESTAC Troyes : 0-2

15h : Stade Brestois 29 – SCO Angers : 1-1

15h : Girondins de Bordeaux – RC Lens : 2-3

17h : FC Nantes – OGC Nice : 0-2

20h45 : Olympique Lyonnais – RC Strasbourg Alsace : 3-1