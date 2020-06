Ligue 1 : Di Meco se marre : « Aulas, c’est lui qui prend la carotte… »

Le conseil d’état a validé le classement mais a aussi décidé de suspendre les relégations de Toulouse et Amiens, on pourrait donc avoir un championnat à 22 équipes la saison prochaine. Par contre, la demande de Jean-Michel Aulas de reprendre la saison a été écartée…

Suite à cette décision, l’ancien défenseur de l’OM s’est exprimé sur RMC.

Cette décision du Conseil d’État est bizarre — Di Meco

« Cette décision du Conseil d’État est bizarre. Car tu valides le fait que Lille, à un point du troisième, n’a rien le droit de dire, alors qu’en jouant 10 matchs de plus, Lille aurait pu être troisième de L1 et aller en Ligue des Champions… Par contre, tu valides Toulouse, qui a 25 points de retard sur le premier non relégable… Les conséquences économiques, elles sont pour tout le monde. Lyon débouté ? Au final, la morale de cette histoire, c’est que celui qui s’est le plus battu pour aller au Conseil d’État, à savoir Aulas, c’est lui qui prend la carotte (rires) ». Eric Di Meco – Source: RMC (09/06/2020)

Pour autant, le président Aulas n’entend pas abandonner, i l’a fait savoir via un communiqué de son club

« Concernant la demande du Conseil d’Etat de potentiellement revoir le format de la Ligue 1 pour la saison 2020/21, l’amélioration des conditions sanitaires permettrait aujourd’hui la reprise des championnats 2019/20. La LFP a toujours la possibilité de reprendre le championnat selon une formule adaptée et conforme à la circulaire UEFA du 23 avril dernier, pour aller au bout de la compétition et permettre une issue du championnat basée sur le mérite sportif, explique l’OL dans un communiqué. Cette reprise serait ainsi conforme aux dernières déclarations de la ministre des Sports sur la possibilité d’initialiser des matches au mois de juillet, avec du public, à l’instar de l’immense majorité des pays européens. Cette reprise permettrait à la LFP de préparer sereinement la saison 2020/21 à 20 clubs. A défaut, l’Olympique Lyonnais poursuivra son action au fond devant le Conseil d’Etat.» Communiqué de l’Olympique Lyonnais (09/06/2020)