Ligue 1 OM – Enfin une bonne nouvelle !

« Nous nous sommes mis d’accord avec la délégation qui s’est ensuite chargée de faire valider par le bureau de la Ligue. Nous n’y serions pas parvenus sans cette délégation. Il y a eu des débats intenses et contradictoires, mais toujours dans le factuel, la bonne foi et la confiance. Ce n’est pas au prorata des matches joués, mais un montant forfaitaire. Et on va continuer de discuter de la suite avec la délégation et la Ligue, en fonction des conditions de reprise et de l’impact pour nous »

Maxime Saada – Source : L’Equipe