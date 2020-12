Ligue 1 // Droits TV : Les employés de Mediapro veulent faire grève? OM-Reims impacté?

En très grande difficulté financière, le groupe Médiapro devrait stopper la diffusion de la chaîne Téléfoot prochainement. Les salariés français du groupe comptent faire une grève, mettant en péril la diffusion des matchs de la 16e journée de Ligue 1.

Les salariés du groupe médiapro veulent montrer leur mécontentement et mettre Jaume Roures face à ses responsabilités. Via un communiqué, l’intersyndicale CFDT – UNSA réclame à l’homme d’affaires d’être clair au sujet de l’avenir des employés du groupe et de l’arrêt de la chaîne Téléfoot.

nous appelons tout le personnel à se mettre en grève à partir de jeudi matin – intersyndicale CFDT-UNSA

Pour ce faire, une grève est organisée ce week-end pour la 16e journée de Ligue 1… La diffusion de la rencontre OM – Stade de Reims pourrait donc être impacté. L’Equipe affirme cependant que Mediapro a prévu de faire venir des techniciens et des camions de production d’Espagne pour assurer les diffusions.

A LIRE AUSSI : Concurrent OM : Coup de tonnerre au LOSC, Lopez contraint de vendre le club !

« Le CSE a demandé la venue de Jaume Roures dans les plus brefs délais afin qu’il nous explique de vive voix ses projets pour l’avenir de notre entreprise et de nos emplois suite à sa décision de restituer les droits de la L1 et L2, sacrifiant ainsi la chaîne Téléfoot et les salariés des deux sociétés françaises du groupe Mediapro. Jaume Roures ne manifestant pas la volonté de répondre à la demande, nous appelons tout le personnel à se mettre en grève à partir de jeudi matin » Source : Communiqué intersyndicale CFDT-UNSA