Ligue 1 : Fan de l’OM petit, le capitaine nîmois a hâte de jouer au Vélodrome samedi !

« On a manqué de réussite et on fait des erreurs qui nous coûtent très cher. Il y a eu du bon et du moins bon, il va falloir retenir le bon et corriger le moins bon. Il nous reste un match avant la trêve, à Marseille en plus, un beau match. Il va falloir donner le maximum, déjà bien se reposer, et bien préparer ce match… L’an dernier j’avais eu beaucoup de regret d’avoir pris ce carton rouge contre Rennes (il était suspendu à Marseille ). J’ai hâte de jouer au Vélodrome, en plus dans un stade archicomble. »– Source: La Provence