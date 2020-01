Ligue 1 : Galtier évoque la possibilité d’entraîner un jour l’OM !

L’actuel entraîneur du LOSC, Christophe Galtier évoque la possibilité de devenir un jour le coach de l’Olympique de Marseille.

Né à Marseille, Christophe Galtier n’a jamais été coach à l’OM. Interrogé par Europe 1, l’ancien entraîneur de l’ASSE a été clair à ce sujet : ce n’est pas un objectif !

« Marseille est un club important de notre championnat. C’est un stade, c’est une ambiance, c’est une ferveur, mais c’est aussi une grande difficulté. Est-ce que c’est une plus grande difficulté quand on est Marseillais ? Je n’en suis pas convaincu. Est-ce que c’est un rêve ou un objectif ? Non. Mais personne ne peut rester insensible s’il y a un appel de l’OM, encore moins si vous avez été formé dans ce club, où vous y avez joué et que vous y avez fait vos premières armes en tant qu’entraîneur adjoint. »

Christophe Galtier – Source : Europe 1