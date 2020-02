Ligue 1 : Gros coup dur à Lille ? Le joueur star de l’équipe blessé avant d’affronter l’OM ?

Lille ouvrait la 24ème journée de Ligue 1 hier soir en se déplaçant à Angers, club au beau milieu d’une tourmente extra-sportive. Les hommes de Christophe Galtier se sont imposés mais…

Le LOSC a en effet remporté son match au stade Raymond Kopa, deux buts à zéro, avec des réalisations de ses deux meilleurs joueurs actuels : Victor Osimhen et Renato Sanches. Les Nordistes reviennent temporairement à six points de l’OM.

Cependant le buteur nigérian, qui a inscrit hier soir son douzième but, est sorti sur une civière à dix minutes de la fin du match.

De gros doutes pèsent donc sur la présence de la révélation de l’année en Ligue 1 lors du choc de dimanche prochain face à l’Olympique de Marseille. Son coach ne pouvait en tout cas rien affirmer à la fin de la rencontre…

« je pense qu’il a une lésion musculaire…’

« Il n’a pas de fracture du fémur (rires). Il devait sortir avant et je pense qu’il a une lésion musculaire. Après, de quelle grade, et la durée d’indisponibilité… On verra ça demain avec les examens. »

Christophe Galtier – Source : Canal +