Ligue 1 (J16) : Quatre joueurs de l’OM dans le onze type de l’Equipe !

L’Olympique de Marseille n’a pas raté sa reprise hier au stade vélodrome en atomisant Toulouse six à un lors de la 16 journée de Ligue 1. Pas moins de quatre joueurs marseillais figurent ainsi dans le onze type de cette journée de championnat concocté par le journal l’Equipe.

En s’imposant très largement contre Toulouse ce jeudi soir lors du match de clôture de la 16e journée de championnat, les marseillais ont frappé fort et marqué les esprits pour leur retour en Ligue 1 après plus d’un mois d’arrêt. Privé de plusieurs éléments, notamment Jordan Veretout et Amine Harit, Tudor a pu compter sur le retour au premier plan de Dimitri Payet auteur d’un but magnifique et d’une prestation de haut niveau pour son retour comme titulaire. Si ce dernier ne figure pas dans le onze type du journal l’Equipe, quatre autres olympiens sont bien présents : Valentin Rongier, Sead Kolasinac, Samuel Gigot et Jonathan Clauss. Tous les quatre ont obtenu la note de 7/10.

Le onze type du journal l’Equipe

