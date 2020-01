Ligue 1 – J20 : Le sécure, le fou (sur Rennes vs OM) et le combiné… les Paris FCM

Pour revoir ce DFM en intégralité :

Replay du dernier numéro de Débat Foot Marseille avec l’ancien joueur et entraineur de l’OM Léon Galli, Jean Charles de Bono, Nicolas Filhol, et Benjamin Courmes. Au programme, le choc face à Rennes ce vendredi, le feuilleton Lihadji et l’inquiétude concernant les finances de l’OM.







A voir en images ci-dessous :

LE SOMMAIRE :

– Avant Match : Rennes/OM : Les enjeux, quel onze olympien ?

– Le Gros Débat : Lihadji, l’OM a-t-il eu raison de stopper les négociations ?

– Le Petit Débat : Il n’y a plus d’argent… Sanson à vendre…. Inquiétant pour le mercato à venir ?

Bon visionnage !