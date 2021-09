Ligue 1 / J7 : Le programme TV complet de ce mercredi !

La 7e journée de Ligue 1 va se jouer ce mercredi. Il y aura une première session à 19h, et la suite à 21h avec notamment Angers vs OM. Voici le programme complet.

Ce mercredi, la 7e journée de Ligue 1 va débuter par 5 matches à 19h : Monaco vs AS Saint-Etienne, LOSC vs Reims, MHSC vs Bordeaux, Nantes vs Brest et Rennes vs Clermont. Les 5 autres matches se joueront à 21h dont Angers vs OM, Metz – PSG ou encore Lyon vs Troyes…

Le programme de la 7e journée de Ligue 1

Mercredi 22 septembre 2021 à 19h00 sur Prime Video

AS Monaco – AS Saint-Etienne

LOSC Lille – Stade de Reims

Montpellier Hérault SC – FC Girondins de Bordeaux

FC Nantes – Stade Brestois 29

Stade Rennais FC – Clermont Foot 63

Mercredi 22 septembre 2021 à 21h00 sur Prime Video

Angers SCO – Olympique de Marseille

Olympique Lyonnais – ESTAC Troyes

RC Lens – RC Strasbourg Alsace

Mercredi 22 septembre 2021 à 21h00 sur Canal+ Décalé

FC Lorient – OGC Nice

Mercredi 22 septembre 2021 à 21h00 sur Canal+

FC Metz – Paris Saint-Germain

Marseille est l’un des favoris pour le podium — Kovac

« C’est une équipe qui est capable de déformer son système entre l’équipe qui défend et l’équipe qui attaque quelques secondes après. Sur le terrain, on travaille avec des phases analytiques, avec des explications sous forme arrêtées. La vidéo est intéressante ici, primordiale même car ça économise nos joueurs en énergie. La vidéo nous permet de développer des principes sans courir.» Gérald Baticle – Source: Conférence de presse (21/09/2021)

On doit faire attention, on a un effectif court, limité — Sampaoli

« L’exigence qu’on a, implique des joueurs à 100 %, on doit performer à chaque match, et la concurrence dans un effectif plutôt équilibré mobilise tout le monde. Je ne m’imagine pas diriger une équipe qui jauge son intensité, qui calcule sa passion. On va utiliser les expériences passées. À Séville, en 2016-2017, on a eu une très bonne première partie de saison, on a été premiers un temps, devant le Barça et le Real qui étaient alors intouchables en Liga, puis on a connu une grosse baisse. Le calendrier va nous obliger à des rotations. Les noms vont continuer à changer à chaque match, comme vous le verrez. Via les stats, face à Rennes, on a constaté qu’il y avait beaucoup de fatigue chez certains éléments, notamment sur la fin de la rencontre. On doit éviter les blessures. Des joueurs comme Luan Peres et William Saliba ont peu ou pas tourné. On doit faire attention, on a un effectif court, limité. ». Jorge Sampaoli – Source: Conférence de presse (21/09/2021)