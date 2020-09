Ligue 1 : Jean-Michel Aulas n’a pas tourné la page et réclame une fortune à la LFP !

Toujours mécontent de l’arrêt de la saison 2019-2020, le président lyonnais Jean-Michel Aulas attaque la LFP. Et il réclame une fortune !

Furieux de l’arrêt de la saison de L1 (2019-2020), Jean-Michel Aulas n’en démord pas. Le président lyonnais est cette fois-ci passé à la vitesse supérieure et a déposé une réclamation formelle à la ligue pour obtenir des réparations en raison de l’arrêt de la saison. Et selon Le Parisien, Aulas estime le préjudice pour son club à 117 millions d’euros. Ce montant prend en compte le non versement des droits tv, et la perte liée à l’impossibilité d’avoir une chance de disputer une coupe d’Europe cette année.

UNE DEMANDE QUI A PEU DE CHANCES D’ABOUTIR

La LFP a pris la demande au sérieux, et a transmis le courrier à ses avocats. Néanmoins, la demande écrite du président lyonnais n’a que très peu de chance d’aboutir. Tout d’abord car Jean-Michel Aulas ne dit pas quelles irrégularités la ligue aurait commises en arrêtant la saison. De plus, cette demande rencontre un certain scepticisme auprès des présidents des autres clubs. Car si une indemnité est versée… Elle sera prélevée des droits tv ! Ce qui représente une perte pour eux aussi.