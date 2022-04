Ligue 1 : La chute de l’OGC Nice, Renne cale… Remontada de Monaco et l’OM empêche le PSG d’être Champion !

La Ligue 1 a fait son retour ce mercredi pour la 33e journée avec plusieurs matchs à 19h et d’autres à 21h ! Rennes et l’OGC Nice calent, Monaco remonte aux portes du podium, l’OM s’envole et empêche Paris d’être champion !

Dans cette première partie du Multiplex de Ligue 1 à 19h ce mercredi, le LOSC s’est fait surprendre par un Reims réalise : défaite 2-1 pour les Dogues face au prochain adversaire de l’OM dimanche ! Confrontation du bas de tableau entre Bordeaux et l’ASSE : résultat 2-2. Clermont prend les 3 points à Troyes, Lorient s’impose dans les dernières secondes contre le FC Metz… Mais le résultat qui intéresse le plus l’OM c’est quand même cette victoire de l’AS Monaco face à l’OGC Nice ! Un 1-0 qui permet aux Monégasques de revenir aux portes du podium et enterrer un peu plus les hommes de Galtier.

A 21h, une nouvelle vague de 5 matchs de Ligue 1 avec notamment un Angers – PSG qui se termine par une victoire parisienne sur le score de 0-3. Lens reçoit Montpellier et l’emporte 2-0. Confrontation directe entre deux concurrents de l’OM : Strasbourg prend les 3 points contre le Stade Rennais ! Lyon, toujours dans la tourmente, se fait battre par Brest sur le score de 2-1. L’OM termine cette journée avec une victoire 3-2 et est pour le moment seul deuxième derrière Paris avec 6 points d’avance sur Rennes, Strasbourg et Monaco !

Les résultats de la 33e journée de Ligue 1

Mercredi 20 avril 2022 à 19h00

Reims 2-1 LOSC

Bordeaux 2–2 ASSE

Troyes 0–1 Clermont

Monaco 1–0 OGC Nice

Lorient 1– 0 Metz

Mercredi 20 avril 2022 à 21h00

Angers 0– 3 PSG

Lens 2–0 MHSC

RC Strasbourg Alsace 2-1 Stade Rennais

Olympique de Marseille 3-2 FC Nantes

Brest 2-1 Lyon

Les réactions des coachs après OM – FC Nantes

« Je suis très déçu ! Avoir marqué deux buts ici et perdre…Sortir Blas et Simon ? Parce que vous pensez qu’on aurait gagné avec eux sur le terrain en seconde période ? On ne peut pas faire autant d’erreurs dans la surface peu importe les joueurs. L’idée c’était de les aspirer et de profiter des espaces mais pour ça il faut faire moins d’erreurs techniquement. On a eu tellement de déchets qu’on a pas été capable de profiter des espaces qu’il y avait… Marseille mérite d’aller en Ligue des Champions. Ils font une superbe saison et puis on a besoin de grands clubs pour représenter le football français. » Antoine Kombouaré – Source : Conférence de presse (20/04/22)

« Il n’y a pas le temps en cette fin de saison pour souffler, se reposer. C’était un match difficile, celui de dimanche le sera aussi (face à Reims, ndlr). Oui il y a une progression dans l’équipe dans la tranquillité pour construire nos attaques face à ce genre de bloc bas. Sans cette tranquillité, cela aurait été difficile face à cette très bonne équipe. Feyenoord ? Oui, on sait que c’est une très bonne équipe avec un très bon entraîneur. J’espère que ce sera de bons matchs offensifs, je respecte beaucoup cette équipe et ce club » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (20/04/22)