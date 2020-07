Ligue 1 : La LFP installe une nouvelle règle…

Cela avait été installé en Europe pour la reprise des championnats après le confinement, cela devient une règle en Ligue 1. A partir de cette saison, les équipes seront autorisées à faire 5 changements par rencontre…

La Ligue a décidé de valider le nombre de changements par matches de 3 à 5, il y aura 20 joueurs sur la feuille de match en Ligue 1. Voici le communiqué de la LFP:

Réuni ce 31 juillet 2020, le Conseil d’Administration de la LFP a décidé de convoquer une Assemblée Générale élective le 10 septembre 2020 en application des statuts de la LFP et conformément au protocole d’accord entre les clubs de Ligue 1 et Ligue 2. Par ailleurs, à la suite d’une consultation des clubs et en vertu des dispositions de la circulaire IFAB n°20 permettant un aménagement de la Loi du jeu n°3, le Conseil d’Administration de la LFP a décidé d’adopter les règles suivantes pour la saison 2020/2021 :

– Cinq remplacements autorisés durant la rencontre et 20 joueurs inscrits au maximum sur la feuille de match en Ligue 1 Uber Eats.

– Cinq remplacements autorisés durant la rencontre et 18 joueurs inscrits au maximum sur la feuille de match en Ligue 2 BKT.

Communiqué de la LFP 31/07/2020