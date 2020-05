Ligue 1 : La ministre des sports se moque et chambre Aulas…

L’entêtement de Jean Michel Aulas, à tord ou à raison, pour faire repartir la saison 2019/2020 a fini par exaspérer la ministre des Sports. Roxana Maracineanu s’est donc offert le plaisir de chambrer le président lyonnais…

Roxana Maracineanu s’est lassée des multiples relances par tous les biais de Jean-Michel Aulas. Suite à la confirmation de la non-reprise de la saison 2019-2020 de Ligue 1 par le premier ministre jeudi, la ministre des Sports ne s’est pas gênée pour envoyer un gros tacle moqueur au président lyonnais…

j’invite Jean Michel Aulas à en faire un film et à le proposer en salle puisqu’il y aura du public — Maracineanu

« Que voulez-vous que je vous dise ? Les salles de cinéma vont rouvrir bientôt. Si Monsieur Aulas a différents scénarii à proposer, je l’invite à en faire un film et à le proposer en salle puisqu’il y aura du public… Je lui ai fait une réponse à l’un des nombreux courriers qu’il m’a envoyés où je lui ai réexpliqué comment fonctionnaient l’État, la Fédération et la Ligue, et les rapports des uns avec les autres. La fin de saison a bien été décidée pour ne pas faire courir de risques à nos sportifs ». Roxana Maracineanu – source : L’Alsace