Ligue 1 : « La proposition d’Aulas… C’est ridicule ! »

Le consultant de l’After, Kevin Diaz est revenu sur la proposition de Jean-Michel Aulas sur les ondes de RMC.

quand tu fais des sorties comme ça, comment veux-tu que ton club soit bien aimé ? — DIAZ

Les spécialiste du football néerlandais trouve que la suggestion du président lyonnais de considérer cette saison comme blanche est « ridicule. »

« Il faut absolument dire que footballistiquement, en enlevant toute considération de clubisme – peu importe que ce soit Jean-Michel Aulas, Nasser Al-Khelaïfi ou Jacques-Henri Eyraud – le président qui peut avoir cette idée-là, pour moi, est ridicule. C’est ridicule de penser qu’un championnat où on a déjà disputé 28 journées va s’arrêter. Chacun son avis, mais annuler 28 matchs ? Mais c’est énorme 28 matchs dans une saison. Je ne comprends pas comment quelqu’un qui est dans le sport depuis des années et est un entrepreneur, comme Jean-Michel Aulas, pourrait avoir l’idée de reprendre le classement de l’an dernier. Sur quels principes ? Sur quels faits ? À un moment, on doit voir au-delà des intérêts. Il y a des présidents qui reprochent que leur club soit mal-aimé. Mais quand tu fais des sorties comme ça, comment veux-tu que ton club soit bien aimé ? C’est complètement contre-productif pour Lyon »

