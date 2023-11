Ligue 1 : La réponse cinglante de Der Zakarian à Henry

Depuis le début de la saison, les observateurs de la Ligue 1 pointent du doigt la faiblesse technique et offensive des équipes françaises. Thierry Henry l’a également dit en conférence de presse avec les Espoirs… Une déclaration qui n’a pas plu à Michel Der Zakarian.

« Il y a eu 12 buts (en huit matches) ce week-end et 13 le week-end d’avant, avait-il noté. Est-ce que cela est propre à ces deux week-ends ? Je ne sais pas. Maintenant, je remarque que Nice est deuxième en ayant marqué 13 buts. Est-ce que cela vous surprend ? C’est là, c’est devant vous », avait lâché le sélectionneur de Bleuets en cette fin de semaine en marge de la rencontre face à l’Autriche, remportée 2-0 par les jeunes hommes de Thierry Henry.

Thierry Henry, il a entraîné où ? Il a fait quoi à Monaco ?

Forcément, cette déclaration a été mal reçue par certains entraîneurs de Ligue 1 qui y voient une critique sur leur jeu peu offensif. Dans un entretien accordé ce lundi au journal Midi Libre, Michel Der Zakarian a montré son mécontentement. Le coach du MHSC affirme être en total désaccord avec les propos de l’ancien attaquant d’Arsenal.

« Je ne suis pas d’accord avec Thierry Henry. Il a entraîné où ? Il a fait quoi à Monaco ? Il a fait trois mois et il a dégagé (octobre 2018-janvier 2019). Le mec travaille pour la FFF et critique le football français. C’est une connerie ! C’est facile de dénigrer le Championnat quand on est entraîneur de l’équipe de France Espoirs. Il a gagné deux fois 4-0 (4-0 contre la Slovénie, 9-0 contre Chypre) mais contre qui ? Il n’a battu personne. Qu’il gagne 5-0 devant l’Espagne ou l’Italie et je dirai bravo. »

« Si l’OM ne gagne pas face à Lille et que Nice et Monaco l’emportent, il n’y a pas de podium c’est terminé ! »

Forcément, cette mauvaise passe en Ligue 1 n’épargne pas l’OM. Pour Benjamin Courmes, déjà avant la rencontre face au LOSC, les inquiétudes étaient présentes.

« je suis déjà très inquiet pour la saison de l’OM en Ligue 1… » @BenFCM pic.twitter.com/u46e7PnRqj — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 3, 2023

« Si l’OM ne gagne pas face à Lille et que Nice et Monaco l’emportent, il n’y a pas de podium c’est terminé ! Il y aura dans ce cas quatorze points de retard sur les Niçois, jamais ils remonteront, a déploré le journaliste. Je ne parle pas du contenu. On a l’impression qu’il y a un nouveau souffle avec Gattuso. Cela peut repartir mais cette défaite à Nice a fait beaucoup mal au classement alors que l’OM ne méritait pas forcément de perdre. Je suis vraiment inquiet pour la saison en Ligue 1« , a-t-il ajouté.