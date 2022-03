Ligue 1 : Le faux-pas de Nice qui pourrait profiter à l’OM !

Avec le match nul concédé par les Niçois sur la pelouse de Montpellier, l’Olympique de Marseille a l’occasion de repasser devant l’OGC Nice au classement demain en cas de victoire face au Stade Brestois !

Alors que le LOSC a été tenu en échec hier soir à domicile sur le score de 0-0 face à l’AS Saint-Étienne, les Dogues sont freinés dans leur folle remontée au classement. Plus tard dans la journée de ce samedi, l’OGC Nice se déplaçait à Montpellier. Et les hommes de Christophe Galtier n’ont pas pu faire mieux qu’un match nul à la Mosson. La raison ? Une expulsion du capitaine Dante peu après la demi-heure de jeu, et une infériorité numérique à gérer durant plus d’une heure. Ce score de parité n’arrange absolument pas les affaires des Niçois. En effet en cas de victoire de l’OM demain soir face à Brest, les marseillais auront la possibilité de retrouver leur deuxième place au championnat. De quoi donner une motivation supplémentaire aux joueurs de Jorge Sampaoli.

Vendredi:

Lille 0-0 ASSE

Samedi:

Montpellier 0-0 OGC Nice

Troyes – Nantes – 21 heures

Dimanche:

PSG – Bordeaux – 13 heures

Angers – Reils – 15 heures

Clermont – Lorient – 15 heures

Strasbourg – Monaco – 15 heures

Metz- Lens – 15 heures

Lyon – Rennes – 17h05

Brest – Olympique de Marseille – 20h45