Ligue 1 : Le LOSC se défait de l’AS Monaco et chipe la place de l’OM !

L’OM a battu Nîmes ce vendredi et commence à inquiéter le PSG malgré ses deux matchs de retard… Le LOSC s’est également offert l’AS Monaco ce samedi et remonte à la seconde place avant que Lyon ne se déplace à Metz.

Le LSOC s’est défait de l’AS Monaco ce samedi sur le score de 2-1. David et Yazici ont permis à Galtier et ses hommes de retrouver le chemin de la victoire et recoller au PSG au classement. L’OM reste sur le podium pour le moment mais pourrait se faire dépasser par Lyon qui va se déplacer à Metz.

Le programme de la J13

Vendredi 4 décembre

Nîmes – Marseille : 0 – 2

Samedi 5 décembre

Rennes – Lens : 0 – 2

Montpellier – PSG : 1 – 3

Dimanche 6 décembre

Lille – Monaco : 2-1

Angers – Lorient : 15h00

Bordeaux – Brest : 15h00

Nantes – Strasbourg : 15h00

Dijon – ASSE : 15h00

Reims – Nice : 17h00

Metz – Lyon : 21h00

Le classement provisoire