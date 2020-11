Ligue 1 : Le programme TV complet du weekend !

L’OM va ouvrir cette 10e journée de Ligue ce vendredi soir à 21h. Le PSG et Rennes s’affronteront samedi, Lille ira à Brest dimanche, avant Nice vs Monaco et pour finir l’affiche avec le derby Lyon vs ASSE !

Après une semaine européenne compliquée pour les clubs français (mis à part Lille) et avant une nouvelle trêve internationale, l’OM va lancer cette 10e journée de Ligue 1 par un déplacement à Strasbourg. Pour cette rencontre, André Villas-Boas devra se passer des services de Nemnaja Radonjic (blessé), Hiroki Sakai et Alavaro suspendus. Voici le programme complet de cette 10e journée de Ligue 1.

Programme de la 10e journée de Ligue 1

Vendredi 6 novembre

21h : RC Strasbourg Alsace / Olympique de Marseille (Téléfoot)

Samedi 7 novembre

17h : Girondins de Bordeaux / Montpellier Hérault SC (Téléfoot)

21h : Paris Saint-Germain / Stade Rennais FC (Téléfoot / Canal Plus)

Dimanche 8 novembre

13h : Stade Brestois 29 / LOSC (Téléfoot)

15h : RC Lens / Stade de Reims (Téléfoot)

15h : FC Lorient / FC Nantes (Téléfoot)

15h : FC Metz / Dijon FCO (Téléfoot)

15h : Nîmes Olympique / Angers SCO (Téléfoot)

17h : OGC Nice / AS Monaco (Canal Plus)

21h : Olympique Lyonnais / AS Saint-Etienne (Téléfoot)