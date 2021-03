Ligue 1 : Le programme TV du weekend !

Cette 29e journée de Ligue 1 débute par un Reims – Lyon ce vendredi. L’OM recevra Brest samedi, avant Monaco – LOSC et PSG – Nantes dimanche… Voici le programme TV complet.

Lyon va lancer cette journée par un déplacement à Reims ce vendredi. L’OM jouera samedi face à Brest. Dimanche, l’affiche de la journée entre Monaco et le LOSC, mais ce match sera à 17h pour laisser la place à un PSG – Nantes bien moins attrayant sur le papier…

Vendredi 12 mars

21h : Stade de Reims – Olympique Lyonnais (Canal + Sport)

Samedi 13 mars

13h : Angers SCO – AS Saint-Etienne (Canal + Sport)

17h : Olympique de Marseille – Stade Brestois 29 (Canal +)

Dimanche 14 mars

13h : Nîmes Olympique – Montpellier Hérault SC (Canal + Sport)

15h : Dijon FCO – Girondins de Bordeaux (Canal + Sport et en intégralité sur MULTISPORTS)

15h : RC Lens – FC Metz (Canal + Sport et en intégralité sur MULTISPORTS)

15h : FC Lorient – OGC Nice (Canal + Sport et en intégralité sur MULTISPORTS)

15h : Stade Rennais F.C. – RC Strasbourg Alsace (Canal + Sport et en intégralité sur MULTISPORTS)

17h05 : AS Monaco – LOSC (Canal + Sport)

21h : Paris Saint-Germain – FC Nantes (Canal +)