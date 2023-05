L’Olympique de Marseille a perdu à Lille sur le score de deux buts à un ce weekend. Ses supposés concurrents, Lens et le PSG, se sont eux imposés…

Lens s’est imposé trois buts à un dimanche en fin d’après-midi au Moustoir face à Lorient assurant pratiquement sa seconde place.

Dimanche soir, c’est le PSG qui a pratiquement atteint son objectif en allant s’imposer deux buts à un à Auxerre. Encore un doublé de Kylian Mbappé… Avec six points d’avance et une différence de buts largement supérieure à Lens, les hommes de Galtier sont pratiquement sûrs de terminer champions. Mais ce n’est pas encore officiel.

En bas de classement, Brest est officiellement sauvé, avant de se déplacer au Vélodrome la semaine prochaine, alors que Strasbourg l’est pratiquement aussi (six points d’avance et différence de buts avantageuse).

Les seuls enjeux des deux dernières journées seront l’identité du dernier reléguable (Troyes, Ajaccio et Angers, déjà en L2) et les places qualificatives en Europa et Conference League.

LE CLASSEMENT

1 Paris Saint-Germain 84 36 27 3 6 86 36 50 Equipe Pts J G N P BP BC Diff 2 Lens 78 36 23 9 4 62 28 34 3 Marseille 73 36 22 7 7 66 37 29 4 Monaco 65 36 19 8 9 69 54 15 5 Lille 63 36 18 9 9 62 42 20 6 Rennes 62 36 19 5 12 65 38 27 7 Lyon 59 36 17 8 11 61 44 17 8 Clermont 53 36 15 8 13 40 47 -7 9 Nice 52 36 13 13 10 42 34 8 10 Lorient 52 36 14 10 12 50 50 0 11 Reims 51 36 12 15 9 44 39 5 12 Montpellier 47 36 14 5 17 60 58 2 13 Toulouse 44 36 12 8 16 48 55 -7 14 Brest 41 36 10 11 15 41 51 -10 15 Strasbourg 39 36 9 12 15 49 56 -7 16 Auxerre 34 36 8 10 18 33 59 -26 17 Nantes 33 36 6 15 15 35 53 -18 18 Troyes 23 36 4 11 21 43 78 -35 19 Ajaccio 23 36 6 5 25 22 71 -49 20 Angers 15 36 3 6 27 31 79 -48

Lopez : « On a mérité notre troisième place »

« On a bien joué en première mi-temps, c’était un match difficile, on a bien commencé avec un but. Mais ils ont mieux joué que nous, ils ont eu plus de chance, c’est un peu le même match qu’on a joué à Lens. C’est dommage parce qu’on aurait voulu leur mettre plus de pression (à Lens), mais maintenant pour remonter, ce sera compliqué. On a mérité notre troisième place. On n’a pas beaucoup de chance de finir plus haut, mais il reste deux matches donc il faut tenter, et il faut les gagner. » Pau Lopez – Source : L’Équipe