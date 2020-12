Ligue 1 : Le PSG reprend 4 points sur l’OM… provisoirement ?

L’Olympique de Marseille s’est offert un peu de tranquillité avec deux victoires en deux matches cette semaine. Mardi contre l’Olympiakos en Champion’s League et vendredi en Ligue 1 contre Nîmes. Malheureusement le PSG a repris ses distances en championnat ce samedi, provisoirement ?

En effet, les hommes de Tuchel sont allés s’imposer trois buts à un dans un match difficile à Montpellier. Les Héraultais ont d’ailleurs tenu le point du match nul jusqu’à la 77ème minute et le but du deux buts à un de Moise Kean. Kylian Mbappé finira par marquer le troisième but parisien dans les arrêts de jeu de la partie…

Avec cette victoire, les Parisiens reprennent quatre points d’avance sur l’OM au classement… qui compte cependant deux matches en retard !

Un peu plus tôt dans l’après-midi, le Rennes de Stéphan s’était incliné à domicile face à Lens.

Le programme de la J13

Vendredi 4 décembre

Nîmes – Marseille : 0 – 2

Samedi 5 décembre

Rennes – Lens : 0 – 2

Montpellier – PSG : 1 – 3

Dimanche 6 décembre

Lille – Monaco : 13h00

Angers – Lorient : 15h00

Bordeaux – Brest : 15h00

Nantes – Strasbourg : 15h00

Dijon – ASSE : 15h00

Reims – Nice : 17h00

Metz – Lyon : 21h00

Le classement provisoire