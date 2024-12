Ligue 1 : Lens et Monaco accrochés… le programme TV complet du reste de la J15 !

La 15e journée de Ligue 1 2024/2025 propose plusieurs matchs intéressants, dont l’affiche entre l’Olympique de Marseille et le LOSC Lille qui s’est joué ce samedi (0-0), et un choc au sommet entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais dimanche soir. Le reste des rencontres mettent également en scène des équipes en quête de points cruciaux, tant pour le haut que le bas du classement.

La 15e journée de Ligue 1 de la saison 2024/2025 s’annonce riche en rebondissements avec plusieurs matchs intéressants au programme.

Ce vendredi 13 décembre, Toulouse a ouvert le bal en accueillant l’AS St Étienne au stadium. Les joueurs de la ville rose ont encore un peu plus enfoncé les verts dans la crise avec une logique victoire 2-1. Un 10ème revers de suite qui aura eu raison d’Olivier Dall’oglio, limogé par le club du Forez ce samedi.

Reims vs Monaco, AJA – Lens après OM-LOSC

Après le match nul des olympiens face au LOSC, la journée s’est poursuivie avec deux autres matchs. À 19h00, l’AJ Auxerre et le RC Lens se sont séparés sur un score de parité 2-2, qui n’arrange aucune des deux équipes qui pouvaient toutes deux se replacer dans la course aux places européennes. À 21h00, le Stade de Reims accueillait l’AS Monaco pour un match entre deux équipes assez offensives. Les Monégasques avaient l’occasion de reprendre la seconde place aux olympiens mais les hommes d’Adi Hutter n’ont pas réussis à se défaire des hommes de Luka Elsner avec un match nul et vierge 0-0.

Enfin, ce dimanche, plusieurs affiches se disputeront sur DAZN, à commencer par le match entre Montpellier Hérault SC et l’OGC Nice à 15h00, suivi des rencontres à 17h00, avec Stade Rennais face à Angers SCO, Stade Brestois contre FC Nantes et Le Havre AC face au RC Strasbourg.

Le dernier match de cette journée de Ligue 1 se déroulera à 20h45, avec un choc au sommet entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais. Les Parisiens, leaders du championnat, auront l’occasion de prendre 7 points d’avances sur les olympiens avant la trêve en cas de succès. Pour cela ils devront gérer la pression d’un Olympique Lyonnais qui reste sur 9 matchs sans défaite toutes compétitions confondues.

La programmation TV de la 15e journée de Ligue 1

Vendredi 13 décembre 2024 à 20h45 sur DAZN

Toulouse FC – AS Saint-Étienne : 2-1

Samedi 14 décembre 2024 à 17h00 sur beIN SPORTS 1

Olympique de Marseille – LOSC Lille : 1-1

Samedi 14 décembre 2024 à 19h00 sur DAZN

AJ Auxerre – RC Lens : 2-2

Samedi 14 décembre 2024 à 21h00 sur DAZN

Stade de Reims – AS Monaco : 0-0

Dimanche 15 décembre 2024 à 15h00 sur DAZN

Montpellier Hérault SC – OGC Nice

Dimanche 15 décembre 2024 à 17h00 sur DAZN

Stade Rennais FC – Angers SCO

Stade Brestois 29 – FC Nantes

Havre AC – RC Strasbourg Alsace

Dimanche 15 décembre 2024 à 20h45 sur DAZN

Paris Saint-Germain – Olympique Lyonnais