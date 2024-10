Ligue 1 : Lens – Lille, OM – PSG… le programme complet TV de la J9 !

La 9e journée de Ligue 1 s’annonce captivante ce week-end, avec en vedette le Classique entre l’OM et le PSG. Les derbys, notamment celui entre Lens et Lille, ainsi qu’entre Nice et Monaco, promettent également d’être des moments forts. Voici le programme TV complet :

Pour commencer, vendredi 25 octobre, Rennes affrontera Le Havre à 20h45. Ensuite, le samedi 26 octobre, Angers recevra Saint-Étienne à 17h, suivi du match entre Reims et Brest à 19h. Plus tard dans la soirée, à 21h, Lens accueillera Lille.

Le dimanche 27 octobre, Lyon se mesurera à Auxerre à 15h, tandis que Montpellier fera face à Toulouse et Nice affrontera Monaco à 17h. Strasbourg rencontrera Nantes à la même heure. Enfin, pour clore cette journée, l’OM accueillera le PSG à 20h45.

Découvrez la programmation TV de la 9e journée de Ligue 1 :

Vendredi 25 octobre 2024 à 20h45 sur DAZN

Stade Rennais FC – Havre AC

Samedi 26 octobre 2024 à 17h00 sur DAZN

Angers SCO – AS Saint-Étienne

Samedi 26 octobre 2024 à 19h00 sur DAZN

Stade de Reims – Stade Brestois 29

Samedi 26 octobre 2024 à 21h00 sur DAZN

RC Lens – LOSC Lille

Dimanche 27 octobre 2024 à 15h00 sur DAZN

Olympique Lyonnais – AJ Auxerre

Dimanche 27 octobre 2024 à 17h00 sur beIN SPORTS 1

OGC Nice – AS Monaco

Dimanche 27 octobre 2024 à 17h00 sur DAZN

Montpellier Hérault SC – Toulouse FC

RC Strasbourg Alsace – FC Nantes

Dimanche 27 octobre 2024 à 20h45 sur DAZN

Olympique de Marseille – Paris Saint-Germain